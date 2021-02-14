Отвечая на вопрос ведущего о возможности расширения парламентского монобольшинства в том числе за счет фракции «Батькивщины» Юлии Тимошенко, он отметил, что «все возможно».
«Но возможно в каком контексте: партия "Слуга народа" всегда открыта для объединения с теми политическими силами, которые поддерживают наш политический курс, поддерживают курс президента, поддерживают развитие Украины, поддерживают евроинтергацию… Если мы будем находить с такими политическими силами общий язык и будем видеть, как вместе реформировать и строить нашу страну, — почему нет?» — сказал Ермак.
Вместе с тем он подчеркнул, что пока речь не идет о каких-либо конкретных договоренностях.
Ранее экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов заявил, что «Евросолидарность» может войти в коалицию со «Слугой народа», а пятый президент Украины Петр Порошенко — стать премьер-министром в случае досрочных выборов в парламент.