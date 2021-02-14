Провластная партия «Слуга народа» рассматривает возможность объединения с большинством фракции «Батькивщины» в Верховной Раде. Об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в интервью «Украина 24» 13 февраля

У «Батькивщины» есть шансы играть «золотую акцию» в политических раскладах - Кость Бондаренко © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк Юлии Тимошенко, он отметил, что «все возможно».

«Но возможно в каком контексте: партия "Слуга народа" всегда открыта для объединения с теми политическими силами, которые поддерживают наш политический курс, поддерживают курс президента, поддерживают развитие Украины, поддерживают евроинтергацию… Если мы будем находить с такими политическими силами общий язык и будем видеть, как вместе реформировать и строить нашу страну, — почему нет?» — сказал Ермак.

Вместе с тем он подчеркнул, что пока речь не идет о каких-либо конкретных договоренностях.

Ранее экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов заявил, что «Евросолидарность» может войти в коалицию со «Слугой народа», а пятый президент Украины Петр Порошенко — стать премьер-министром в случае досрочных выборов в парламент.