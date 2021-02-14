«Несмотря на то что Зеленский стал президентом благодаря противостоянию с Петром Порошенко, сегодня на союз их толкает общий враг в лице ОПЗЖ и общий партнер в лице Байдена и администрации США», — сказал эксперт.
По мнению Бортника, такой союз возможен, и, если он будет подкреплен позицией западных партнеров, то премьер-министр Порошенко — возможный вариант для украинской политической системы.
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Ранее бывший секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» (ЕС) Петр Порошенко готов стать премьер-министром страны, но для этого нужны досрочные выборы.