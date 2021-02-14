Общий враг и администрация США подталкивают Зеленского и Порошенко к союзу, считает украинский политолог Руслан Бортник. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Несмотря на то что Зеленский стал президентом благодаря противостоянию с Петром Порошенко, сегодня на союз их толкает общий враг в лице ОПЗЖ и общий партнер в лице Байдена и администрации США», — сказал эксперт.

Руслан Бортник: Зеленского и Порошенко толкает на союз общий враг © Facebook, Ruslan Bortnik

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

Ранее бывший секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» (ЕС) Петр Порошенко готов стать премьер-министром страны, но для этого нужны досрочные выборы.