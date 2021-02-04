Съезд партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) поручил своей фракции в Верховной Раде начать процедуру импичмента президента Украины Владимира Зеленского, говорится в резолюции съезда политической силы, обнародованном на сайте организации 4 февраля

«Мы, делегаты XXIV съезда политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (…) постановили: депутатской фракции (…) "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной Раде начать процедуру отстранения Зеленского от должности президента Украины в порядке импичмента», — сказано в документе.

Партизанский отряд с предателем. Кто выиграл от атаки на СМИ Медведчука © РИА Новости, Дмитрий Астахов | Перейти в фотобанк Тараса Козака и заблокировал работу трех телеканалов — «112 Украина», ZIK и NewsOne.

ОПЗЖ называет действия украинского президента антиконституционными и противоправными.

Съезд ОПЗЖ поручил своим областным партийным организациям начать сбор подписей в поддержку импичмента Зеленскому.

Последний назвал заблокированные СМИ «каналами Виктора Медведчука», главы политсовета ОПЗЖ, которого украинские неонацисты называют «агентом Кремля».

Более всего решение Зеленского поддержали именно неонацисты, которые пообещали ему поддержку и посвятили президенту фашистскую песню, в которой предложили сжечь Медведчука. Они же штурмовали телеканал «Наш» 4 февраля.