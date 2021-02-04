«Мы, делегаты XXIV съезда политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (…) постановили: депутатской фракции (…) "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной Раде начать процедуру отстранения Зеленского от должности президента Украины в порядке импичмента», — сказано в документе.
ОПЗЖ в резолюции осуждает действия Зеленского, который своим указом №43/2021 от 2 февраля 2021 года ввел персональные санкции против депутата Верховной Рады от ОПЗЖ Тараса Козака и заблокировал работу трех телеканалов — «112 Украина», ZIK и NewsOne.
ОПЗЖ называет действия украинского президента антиконституционными и противоправными.
Съезд ОПЗЖ поручил своим областным партийным организациям начать сбор подписей в поддержку импичмента Зеленскому.
Последний назвал заблокированные СМИ «каналами Виктора Медведчука», главы политсовета ОПЗЖ, которого украинские неонацисты называют «агентом Кремля».
Более всего решение Зеленского поддержали именно неонацисты, которые пообещали ему поддержку и посвятили президенту фашистскую песню, в которой предложили сжечь Медведчука. Они же штурмовали телеканал «Наш» 4 февраля.