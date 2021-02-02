В научном журнале «Ланцет» опубликовали данные третьей фазы исследования российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщает РИА новости 2 февраля

По словам директора НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга и главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, публикация международной экспертной оценки вакцины стала большим событием в борьбе с пандемией. Партию вакцины «Спутник V» доставили в ДНР: фотогалерея © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

«Всего три вакцины в мире, включая "Спутник V", обладают эффективностью свыше 90%, при этом "Спутник V" превосходит другие вакцины в этой категории в безопасности и проверенности платформы, легкости транспортировки благодаря температурному режиму плюс два-восемь градусов и более доступной цене. "Спутник V" — вакцина для всего человечества», — заявил Дмитриев.

«Спутник V» — первая в мире вакцина от COVID-19. Она разработана при поддержке РФПИ российским Центром им. Гамалеи на платформе аденовирусных векторов человека.

Эффективность «Спутника V» против коронавируса составила 91,6% на основе анализа данных 19 866 добровольцев. Кроме того, доказана ее высокая безопасность.

Российская вакцина зарегистрирована в 16 странах: России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Армении.