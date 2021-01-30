По его словам, каждый новый пожар формирует новую карту загрязнения. Это происходит из-за того, что радионуклиды поднимаются в воздух и рассеиваются там, где раньше было относительно безопасно.
«Все это изменилось, и изменилось очень серьезно», — заявил эколог.
При этом в результате пожаров прошлой весной радионуклиды попали не только в воздух, но также в воду и почву. По словам эксперта,они уже включились в геохимический цикл и мигрируют, из-за чего происходит вторичное радиоактивное загрязнение.
В начале апреля прошлого года в зоне отчуждения начались лесные пожары, которые удалось полностью ликвидировать только к середине мая. Их общая площадь составила около 20 тысяч гектар. Огонь уничтожил часть лесов, кладбище, территории бывших деревень и военного городка «Чернобыль-2».
Весной 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла авария. Она считается одной из крупнейших техногенных катастроф в истории. В результате взрыва в четвертом энергоблоке станции радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона человек. Вокруг АЭС создана так называемая зона отчуждения.