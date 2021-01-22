Житель Харьковской области 21 января в эфире украинского телеканала «Наш» пожаловался на серьезные различия в уровнях пенсий в Крыму и на Украине

Слободчук пояснил, почему на Украине нечем будет платить пенсии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Посмотрите, что «агрессор» в Крыму делает с нашими украинцами. Они живут гораздо лучше нас. И минимальные пенсии у них в несколько раз выше. И материнские капиталы, и коммунальные услуги с энергетикой в десятки раз ниже. Мой брат живет в Крыму, у него пенсия в восемь раз больше», — пожаловался украинец.

Он также отметил улучшение качества жизни на полуострове во всех сферах.

«Россия многое делает, а не только говорит. Есть у меня родственники и в остальной России. Даже в глухих деревнях медицина и «социалка» в разы лучше, чем у нас», — возмутился мужчина.

На днях мы писали о киевском пенсионере, которому насчитали за отопление более шести его пенсий. Он получил квитанцию за услуги ЖКХ, по которой должен был заплатить за отопление в декабре 10 796 гривен (около 28 тысяч рублей). Мужчина рассказал, что его пенсия — в шесть раз меньше этой суммы и составляет 1700 гривен (меньше 4,5 тысячи рублей).

Осенью прошлого года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил, что через 15 лет платить пенсии будет нечем. По его словам, из демографического тупика у Украины есть только два выхода: сейчас вводить обязательный накопительный уровень или потом вдвое увеличивать налоги.