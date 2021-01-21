«Украина получит средства на закупку вакцин от COVID-19. Такую помощь предоставляет Всемирный банк. Около 2,5 млрд грн планируется выделить для нового проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинацию в Украине"», — сказала она.
Соответствующие переговоры, по ее словам, проводятся между советом исполнительных директоров Всемирного банка и правительством Украины с декабря 2020 года. В рамках подготовки проекта будет учтена внедренная стратегия проведения вакцинации.
Ранее посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что Министерство здравоохранения Украины проводит переговоры с американскими компаниями Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson о поставках вакцин от коронавируса.
На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Текущий карантин введен до конца февраля.
За все время пандемии на Украине COVID-19 заболели 1 177 621 человек, летальных случаев — 21 499.