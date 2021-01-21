Всемирный банк предоставит Украине помощь в размере около 2,5 млрд грн (около 6 млрд рублей) на закупку вакцины против коронавируса. Об этом 21 января сообщила замминистра здравоохранения Украины Светлана Шаталова на брифинге, передает Интерфакс-Украина

«Украина получит средства на закупку вакцин от COVID-19. Такую помощь предоставляет Всемирный банк. Около 2,5 млрд грн планируется выделить для нового проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинацию в Украине"», — сказала она.

Украина ведет переговоры с США о поставках вакцины — посол © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Ранее посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что Министерство здравоохранения Украины проводит переговоры с американскими компаниями Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson о поставках вакцин от коронавируса.

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Текущий карантин введен до конца февраля.

За все время пандемии на Украине COVID-19 заболели 1 177 621 человек, летальных случаев — 21 499.