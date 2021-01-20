Представители николаевского ЛГБТ-сообщества получили электронное письмо с угрозами, что их начнут убивать за «позор Украины». Соответствующее письмо 19 января было обнародовано на странице ЛГБТ в Facebook

«Вы позорите нацию, позорите страну, позорите наш город. Не за то легла Небесная Сотня. Не за то каждый день гибнут на фронте наши братья… Мы будем отлавливать вас по одному. На вечерних улицах, во дворах и в подъездах. Мы будем жечь ваши дома, резать ваших родных и близких. Теперь вы всегда будете оглядываться. Мы объявляем сафари», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что неизвестные якобы «получили благословение от духовных наставников» и теперь их «ничего не сдерживает». В подтверждение серьезности своих намерений они прислали видео с избиениями и издевательствами над людьми.

«Даешь патриархат!» В Киеве сошлись ЛГБТ и их противники © kyivpride

Также было совершено нападение на марш в Одессе, в результате которого также пострадали охранявшие митинг полицейские. Кроме того, националисты сорвали акцию за права ЛГБТ в Киеве.

ТРЦ «Гуливер» должен был пять дней подсвечивать здание цветами флага ЛГБТ-сообщества. Однако националисты вышли на «акцию устрашения» против руководства ТРЦ. После этого освещение здания было прекращено.

В организации KyivPride заявили, что ЛГБТ-сообщество — это неотъемлемая часть Украины. И призвали прекратить терпеть произвол «от людей, у которых нет ни капли уважения к человеческому достоинству и жизни украинцев».