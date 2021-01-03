«Безусловно, мы готовы полностью передавать наши технологии для производства на Украине. Мы также готовы даже начать клинические испытания на Украине совместной вакцины AstraZeneca и "Спутник". Поэтому мы всячески готовы сотрудничать с Украиной, потому что мы считаем, что вакцины без (вне — Ред.) политики», — заявил глава РФПИ.
Ранее НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи, РФПИ, «Р-Фарм» и компания AstraZeneca подписали меморандум по сотрудничеству в области разработки вакцины против коронавируса. По словам директора Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, комбинация российской вакцины «Спутник V» и препарата британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca будет обеспечивать защиту от коронавирусной инфекции на два года.