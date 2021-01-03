Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил о готовности передать Украине технологии производства вакцины от коронавируса. Об этом 2 января сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление главы фонда Кирилла Дмитриева

Коронавирус убил почти 19 тысяч украинцев © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк Ранее НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи, РФПИ, «Р-Фарм» и компания AstraZeneca подписали меморандум по сотрудничеству в области разработки вакцины против коронавируса. По словам директора Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, комбинация российской вакцины «Спутник V» и препарата британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca будет обеспечивать защиту от коронавирусной инфекции на два года.