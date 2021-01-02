«Мы не можем по закону регистрировать вакцину, которая не имеет квалификации ВОЗ и стран с жесткой регуляторной политикой США, стран ЕС, Швейцарии, Японии», — сообщил Радуцкий.
Он добавил, что ему ничего не известно о существовании заявки на регистрацию "Спутника V".
Ранее сопредседатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сообщил на сайте ОПЗЖ, что харьковская компания «Биолек» подала 30 декабря заявку в Минздрав Украины о госрегистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для вакцинации украинских граждан.
Российская сторона выразила готовность поставлять вакцину от коронавируса «Спутник V» на Украину и производить препарат на ее территории. Однако премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в настоящий момент речи о закупке российской вакцины не идет.
При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал российскую вакцину «гибридным оружием против Украины».