Депутат Верховной Рады Украины от фракции «Слуги народа», председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий заявил, что не знает о планах харьковского производителя подать заявку для регистрации вакцины на Украине и сомневается в выполнении такой заявки. Об этом он сказал в комментарии «РБК-Украина» 2 января

«Мы не можем по закону регистрировать вакцину, которая не имеет квалификации ВОЗ и стран с жесткой регуляторной политикой США, стран ЕС, Швейцарии, Японии», — сообщил Радуцкий.

Он добавил, что ему ничего не известно о существовании заявки на регистрацию "Спутника V".

Зачем и почему власти Украины назвали «Sputnik V» гибридным оружием Кремля © РИА Новости, Павел Бедняков | Перейти в фотобанк Виктор Медведчук сообщил на сайте ОПЗЖ, что харьковская компания «Биолек» подала 30 декабря заявку в Минздрав Украины о госрегистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для вакцинации украинских граждан.

Российская сторона выразила готовность поставлять вакцину от коронавируса «Спутник V» на Украину и производить препарат на ее территории. Однако премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в настоящий момент речи о закупке российской вакцины не идет.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал российскую вакцину «гибридным оружием против Украины».