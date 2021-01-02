«Демократы строят планы, как лишить силы и аннулировать голоса республиканцев. Остановить это может американский народ. Вместе с президентом Трампом мы сделаем все необходимое, чтобы гарантировать неприкосновенность этих выборов на благо страны», — говорится в сообщении.
Ранее, 30 декабря, Трамп написал в своем Twitter: «Шестое января, увидимся в Вашингтоне».
Согласно официальным данным, Байден одержал победу на выборах президента США, получив 306 голосов выборщиков от штатов против 232 у Трампа. Трамп не признает поражение.
Итоги выборов должен подтвердить Конгресс США 6 января. Инаугурация избранного президента Джо Байдена назначена на 20 января.