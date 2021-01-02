Сторонники действующего президента США Дональда Трампа готовят в столице США акцию 6 января, в день, когда Конгресс будет утверждать результаты голосования выборщиков. Трамп ретвитнул обращение организаторов шествия 2 января в аккаунте в Twitter

«Демократы строят планы, как лишить силы и аннулировать голоса республиканцев. Остановить это может американский народ. Вместе с президентом Трампом мы сделаем все необходимое, чтобы гарантировать неприкосновенность этих выборов на благо страны», — говорится в сообщении.

Трамп призвал республиканцев продолжать бороться © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Согласно официальным данным, Байден одержал победу на выборах президента США, получив 306 голосов выборщиков от штатов против 232 у Трампа. Трамп не признает поражение.

Итоги выборов должен подтвердить Конгресс США 6 января. Инаугурация избранного президента Джо Байдена назначена на 20 января.