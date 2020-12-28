Кривонос сообщил, что законопроект №4504 успели обсудить представители силовых ведомств и члены профильного комитета Верховной Рады.
Законопроект дает возможность призывникам проходить срочную службу не в армии, а в батальонах территориальной обороны по месту жительства. Согласно ему, военная подготовка будет занимать выходные, а в будни призывник сможет жить обычной жизнью.
При этом членам территориальной обороны предлагается выдать для хранения дома 80 тыс. единиц стрелкового оружия.
Кривонос заявил, что не видит в этом угрозы, так как на руках у населения уже и так более миллиона единиц оружия.
Соответствующий законопроект планируется вынести на рассмотрение Рады в феврале-марте.