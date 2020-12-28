Согласно законопроекту о территориальной обороне, на днях представленному в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, населению страны могут раздать оружие для домашнего хранения. Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос на пресс-конференции 28 декабря

Кривонос сообщил, что законопроект №4504 успели обсудить представители силовых ведомств и члены профильного комитета Верховной Рады.

Законопроект дает возможность призывникам проходить срочную службу не в армии, а в батальонах территориальной обороны по месту жительства. Согласно ему, военная подготовка будет занимать выходные, а в будни призывник сможет жить обычной жизнью.

Партия Зеленского хочет легализовать оружие на Украине © CC0, Pixabay

Кривонос заявил, что не видит в этом угрозы, так как на руках у населения уже и так более миллиона единиц оружия.

Соответствующий законопроект планируется вынести на рассмотрение Рады в феврале-марте.