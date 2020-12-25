«Как сообщил Историко-туристический клуб "Колчан", в ночь перед Рождеством менгир в Южноукраинске — всё…» — говорится в сообщении.
Древнее святилище бронзового века было воссоздано в Южноукраинском историческом музее усилиями энтузиастов несколько недель назад. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее на территории Скифского стана, который является одним из самых известных мемориально-туристических комплексов на Хортице, разрушили другой исторический памятник. Там вандалы сломали каменную бабу возрастом несколько тысяч лет.
Каменная баба — это, по сути, надгробный памятник, который древние народы ставили на своих могилах. Слово «баба» не значит, что изготавливали идолы именно в форме женщин. На тюркских наречиях слово «баба» означает «отец» или «старший».
Историки говорят, издревле считалось, что снимать такой памятник с могилы опасно, долгое время будут преследовать несчастья и болезни.
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