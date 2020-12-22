«Мы внимательно изучили весь так называемый третий пакет рестриктивных мер, и, естественно, мы предложили наши ответные действия на этот пакет. Они включают в себя также увеличение соответствующего персонального списка. Это означает, что ряд дополнительных персон из стран Евросоюза не смогут попасть на территорию Беларуси и на территорию Союзного государства, с учетом того, что у нас этот список одинаков с РФ», — сказал Макей.
Страны Евросоюза не признали итоги президентских выборов в Белоруссии, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко. После объявления официальных результатов в стране вспыхнули массовые протесты, которые сопровождались столкновениями с ОМОНом.
1 октября под санкции ЕС попали 40 белорусских чиновников, замешанных, как полагают в Европе, в фальсификации выборов и жестоком подавлении массовых выступлений. Под второй пакет санкций попал сам Лукашенко, его сын Виктор, советник президента по нацбезопасности и 13 госслужащих.
На прошлой неделе Евросоюз принял третий пакет санкций против ряда компаний и физлиц Белоруссии. Под ограничительные меры попали 29 человек и семь юридических лиц: ЗАО «Белтехэкспорт», девелоперская компания Dana Holdings, ИT-компания Synesis, ОАО «Электромеханический завод АГАТ», АО «140 ремонтный завод», Минский завод колесных тягачей.