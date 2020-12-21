Группа жителей граничащей с Азербайджаном Сюникской области Армении проводит акцию протеста, пытаясь помешать приезду туда премьера Никола Пашиняна, которого они считают виновным в подрыве безопасности региона. Об этом онлайн-ресурс news.am, ведущий прямой репортаж с места событий, сообщил утром 21 декабря

Искандарян оценил перспективу смены власти в Армении © Sputnik /Asatur Yesayants | Sputnik /Asatur Yesayants | Перейти в фотобанк

Тем временем жители приграничных населенных пунктов Сюникской области заблокировали улицы, требуя защитить их в процессе демаркации армяно-азербайджанской границы. Они считают, что размещение новых боевых постов азербайджанской армии в соответствии с трехсторонним соглашением о перемирии в Карабахе угрожает их безопасности.

По данным СМИ, рано утром 21 декабря группа жителей Сюника направилась к въезду в область, так называемым «Сюникским воротам», чтобы остановить кортеж Пашиняна, однако путь им преградили сотрудники полиции, перекрывшие дорогу.

«Наше решение — дойти к "Сюникским воротам", чтобы не позволить Пашиняну въехать в Сюник», — заявил один из участников акции.

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, и успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших, кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что мог потерять Карабах. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.