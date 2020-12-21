Глава Минфина Украины Сергей Марченко считает неприемлемым поведение министра здравоохранения Максима Степанова в процессе подготовки проекта госбюджета на 2021 год. Он заявил об этом в эфире телеканала ICTV 20 декабря

Глава Минздрава Украины срочно обратился к депутатам Рады © скриншот с видео "DumskayaTV"

«Для меня является неприемлемым поведение, в том числе Степанова, который, используя пандемию, пытается этими вещами манипулировать. Если бы мы уменьшили финансирование условных силовиков, этого бы не хватило, чтобы покрыть потребности медиков», — заявил Марченко.

Ранее глава Минздрава выразил недовольство, так как ведомство изначально просило дать ему 296 миллиардов гривен (782,3 миллиарда рублей), а в итоге министерство получило лишь 159 миллиардов гривен (420,2 миллиарда рублей), из которых 2 миллиарда гривен (5,3 миллиарда рублей) уйдут на вакцины.

Также за счет этих денег планируется на 30% повысить зарплаты медицинским работникам. Таким образом, зарплата врача составит 11,7 тысячи гривен (30,9 тысячи рублей), 9,1 тысячи гривен (24 тысячи рублей) для среднего и 6,5 тысячи гривен (17,2 тысячи рублей) для младшего медицинского персонала. МОЗ же рассчитывал повысить зарплату медикам до 22-25 тысяч гривен (58,1–66 тысяч рублей).