По данным источника, Василенко похитили члены группировки Александра Сошникова, известного в криминальных кругах как Сохатый. Гангстера подкараулили у московского ресторана «Базилик» и велели сесть в машину.
Василенко, в прошлом занимавшийся боксом, попытался отбиться, однако бандиты выстрелили ему в ногу, после чего погрузили в багажник, увезли в Курск и там убили.
По данным издания, тело украинца скормили свиньям — на это указывает тот факт, что банда Сохатого после похищения посетила свиноферму.
Оперативники задержали Сошникова и двух других участников преступления. Обвиняемые уверяли, что ничего не знают о произошедшем, но проверка на полиграфе подтвердила, что тело Василенко было скормлено животным.
Бывший депутат Годумы Денис Вороненков был убит в центре Киева в 2017 году. Нападавший подошел к нему на перекрёстке бульвара Тараса Шевченко и Пушкинской улицы и сделал выстрел, а также ранил охранника экс-депутата. Через несколько секунд мужчина сделал два контрольных выстрела в Вороненкова, но в это время раненый охранник достал свой пистолет и успел выстрелить в убийцу.
По версии следствия, заказчиком был Владимир Тюрин — бывший гражданский супруг вдовы убитого, оперной певицы Марии Максаковой, а организаторами и исполнителями — пятеро граждан Украины.
Предположительно, Юрий Василенко принимал участие в организации этих двух убийств.
Евгений Жилин был убит в 2016 году в ресторане «Ветерок» в подмосковном поселке Горки-2. Убийца застрелил Жилина и тяжело ранил его спутника Андрея Козаря. Следствие установило, что нападавшим был украинец Николай Дидковский, он был объявлен в международный розыск.