Компания «Беларуськалий» обеспечивает литовский бюджет большими средствами, поэтому Вильнюс не введет против нее санкции. Об этом директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец сказал в интервью изданию Украина.ру

Тихановская пригрозила Лукашенко подпольной революцией © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Светлана Тихановская призвала власти Литву ввести санкции против «Беларуськалия» — одного из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок, продукция которого экспортируется через Клайпедский государственный морской порт.

«Последнее, что сделает литовское правительство, — это введет санкции против "Беларуськалия". "Беларуськалий" приносит литовскому бюджету очень большие деньги. Считается, что весь транзит через Литву приносит до трети бюджета, который имеет Литва. Вводить санкции против "Беларуськалия" — значит самому себя выпороть», — заявил Зубец.

По его словам, подобное предложение говорит о том, что Тихановская «ровным счетом ничего не понимает в международных отношениях и в политике».

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