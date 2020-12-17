Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала власти Литву ввести санкции против «Беларуськалия» — одного из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок, продукция которого экспортируется через Клайпедский государственный морской порт.
«Последнее, что сделает литовское правительство, — это введет санкции против "Беларуськалия". "Беларуськалий" приносит литовскому бюджету очень большие деньги. Считается, что весь транзит через Литву приносит до трети бюджета, который имеет Литва. Вводить санкции против "Беларуськалия" — значит самому себя выпороть», — заявил Зубец.
По его словам, подобное предложение говорит о том, что Тихановская «ровным счетом ничего не понимает в международных отношениях и в политике».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.