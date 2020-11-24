В госслужбе по чрезвычайным ситуациям Нагорно-Карабахской Республики рассказали о состоянии спасателей, подорвавшихся на мине. Об этом 23 ноября сообщает РИА Новости

Российские спасатели развернули штаб в Нагорном Карабахе © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Карен Саркисян. Врачи рассказали ему, что жизни спасателей ничто не угрожает.

Накануне стало известно, что российский миротворец и четыре сотрудника МЧС Нагорно-Карабахской Республики получили ранения в результате взрыва мины у села Мадагиз, погиб азербайджанский полковник Бабек Самидли.

Взрыв произошел, когда группа по обмену телами погибших военнослужащих в составе российских миротворцев, представителей Вооруженных сил Азербайджана, МЧС НКР и Международного комитета Красного Креста вела поиски погибших в Тертерском районе. Российского военного доставили в госпиталь в Баку, угрозы для его жизни нет.

В начале месяца лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы.