Избранный президент Молдавии Майя Санду призвала разморозить отношения Кишенёва и Киева. Об этом 18 ноября сообщили на Facebook-странице партии «Действие и солидарность»

Выдрин рассказал, как Санду расколет Молдавию © кадр из видео Украина.ру

Она отметила, что страны имеют много общих проблем и возможностей, а также подчеркнула важность стратегического партнерства между ними.

Кроме того, политик обсудила с Шевченко синхронизацию деятельности в контексте процесса европейской интеграции.

Ранее Санду заявила о намерении сотрудничать с Россией на посту президента Молдавии. До этого она также говорила, что готова обсуждать вопросы двусторонних отношений с президентом РФ Владимиром Путиным.

Второй тур выборов президента Молдавии состоялся 15 ноября. По предварительным данным ЦИК, Санду получила 57,72% голосов, а действующий президент Игорь Додон — 42,28%. Срок его полномочий истекает 23 декабря.