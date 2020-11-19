«Мы должны вывести Молдову из изоляции и немедленно разморозить двусторонние отношения с Украиной», — заявила Санду на встрече с послом Украины в Молдавии Марком Шевченко.
Она отметила, что страны имеют много общих проблем и возможностей, а также подчеркнула важность стратегического партнерства между ними.
Кроме того, политик обсудила с Шевченко синхронизацию деятельности в контексте процесса европейской интеграции.
Ранее Санду заявила о намерении сотрудничать с Россией на посту президента Молдавии. До этого она также говорила, что готова обсуждать вопросы двусторонних отношений с президентом РФ Владимиром Путиным.
Второй тур выборов президента Молдавии состоялся 15 ноября. По предварительным данным ЦИК, Санду получила 57,72% голосов, а действующий президент Игорь Додон — 42,28%. Срок его полномочий истекает 23 декабря.