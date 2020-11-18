Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с сопредседателями Минской группы ОБСЕ координацию усилий по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, сообщает РИА Новости 18 ноября

Как уточняется, во встрече также участвовали Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шофер (США) и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспржик.

«В ходе консультаций обсуждалась ситуация, складывающаяся в Нагорном Карабахе и вокруг него после заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации о полном прекращении огня и всех военных действий от 9 ноября. Рассмотрены вопросы координации дальнейших посреднических усилий трех стран», — цитирует агентство сообщение МИД РФ.

Англичанка гадит: неожиданный след в войне в Нагорном Карабахе © REUTERS, Stringer

Однако, согласно данным Службы внешней разведки РФ, Запад провоцирует армянских и азербайджанских националистов на дискредитацию и срыв договоренности о прекращении огня в Карабахе.

В частности, армян пытаются убедить в том, что мир в Нагорном Карабахе — это поражение и нужно «воевать до победного конца».

Азербайджанцам же говорят, что Кремль «украл у них победу», остановив азербайджанскую армию «в шаге от взятия Степанакерта».