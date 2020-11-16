Президент США Дональд Трамп опроверг сообщение газеты Washington Post об отказе от большей части претензий по иску, оспаривающему результаты президентских выборов в штате Пенсильвания. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter в понедельник, 16 ноября

«Газета Washington Post забыла прочитать иск. Фейковые новости. Наши наблюдатели и то, как с ними обращались, составляет важную часть жалобы», — написал Трамп.

Ранее Трамп и его адвокат Руди Джулиани неоднократно заявляли, что более 600 тысяч голосов, поданных в Филадельфии и Питсбурге, следует признать недействительными именно по этой причине.

Таким Трампа ещё никто не видел: президентская гонка в США сделала неожиданный поворот © REUTERS, Carlos Barria/File Photo

Выборы в США состоялись 3 ноября. По данным агентства Associated Press, Джо Байден набрал голоса 280 выборщиков при необходимых 270, обеспечив себе победу. Сам кандидат от демократов заявил о своей победе. Тем не менее Дональд Трамп намерен оспорить итоги выборов в суде.