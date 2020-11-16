«Газета Washington Post забыла прочитать иск. Фейковые новости. Наши наблюдатели и то, как с ними обращались, составляет важную часть жалобы», — написал Трамп.
Ранее Трамп и его адвокат Руди Джулиани неоднократно заявляли, что более 600 тысяч голосов, поданных в Филадельфии и Питсбурге, следует признать недействительными именно по этой причине.
Как сообщала газета Washington Post, адвокаты Трампа якобы подали иск в новой редакции. Из документа убрали утверждения о том, что сотрудники избирательной комиссии нарушили конституционные права штаба действующего президента, так как якобы ограничили возможность его наблюдателей следить за подсчетом голосов.
Выборы в США состоялись 3 ноября. По данным агентства Associated Press, Джо Байден набрал голоса 280 выборщиков при необходимых 270, обеспечив себе победу. Сам кандидат от демократов заявил о своей победе. Тем не менее Дональд Трамп намерен оспорить итоги выборов в суде.