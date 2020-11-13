Слова посла Азербайджана в Москве Полада Бюльбюль оглы об уничтожении российского вертолета Ми-24 на территории Армении неуместны, и могут нанести вред связям с Россией. Об этом 12 ноября заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев

К чему приводит шапкозакидательство: уроки Карабахской катастрофы © AP,

Также, по словам помощника главы государства, высказывания Бюльбюль оглы о статусе «Нагорно-Карабахского региона Азербайджана» без осознания сути вопроса неприемлемы.

«Руководители дипломатических представительств Азербайджана за рубежом и другие официальные лица должны воздержаться от самовольных заявлений, противоречащих официальной позиции страны и проводимой президентом Ильхамом Алиевым политике», — приводит слова Гаджиева госагентство «Азертадж».

Российский Ми-24 сбили 9 ноября в воздушном пространстве Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один получил травмы средней тяжести. Официальный Баку признал, что азербайджанские силы случайно сбили вертолет, принес извинения и выразил готовность выплатить компенсацию. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье «Халатное отношение к службе», российские следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним».

После полутора месяцев ожесточенных боев в Нагорном Карабахе Баку и Ереван при посредничестве России договорились о полном прекращении боевых действий. Армянская сторона согласилась на передачу нескольких районов, а также части территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развёртывается миротворческий контингент РФ в количестве 1960 военнослужащих. В Баку заявили о своей победе, в Ереване проходят массовые акции протеста против премьер-министра Никола Пашиняна.