Профессор Национального технического университета «Днепровская политехника» Валерий Громов, которого чуть не уволили из-за отказа читать лекцию на украинском языке, на днях прокомментировал случившееся, передает «Апостроф»

На Украине студенты защитили преподавателя, который отказался читать лекцию на украинском - фото © РИА Новости, Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

«Все это время, а в университете я проработал 27 лет, у меня не было проблем с преподаванием материала на русском языке даже с теми студентами, которые предпочли бы слушать преподавание на украинском языке. Мой украинский язык не настолько безупречен, чтобы столь сложный материал по философии я мог излагать по-украински. Читать философию, даже просто стараясь держаться интеллектуальной стези какого-нибудь великого философа, — значит мыслить, напрягаться, понимать», — пояснил Громов.

В то же время он признал, что отстаивает русский язык в стране, где «половина населения говорит по-русски».

«На мой взгляд, хотя я хорошо осведомлён, насколько по разному думают люди, в Украине было бы гораздо больше ментального благополучия, если бы языковая политика была бы другой. Моя точка зрения состоит в том, что украинский и русский языки — это наши языки, а не так, что украинский ваш, а русский наш. На культуру независимой Украины могут плодотворно потрудиться все, нужно только иметь добрую волю в духе универсальных моральных ценностей идти навстречу друг другу. Людям, сеющим раздоры и вскармливающим межнациональную рознь, кажется, что в их жизни становится больше смысла и даже духовности по причине непримиримых убеждений. Но в ХХІ веке, после столетий кровавой истории Европы, можно с уверенностью сказать, что это путь в никуда. В конце концов, чему нас учили Будда, Кришна, Христос и Мухаммед? Разве не учили они нас любви?» — заметил Громов.

О скандале стало известно на прошлой неделе, когда преподаватель отказался читать лекцию на украинском языке по требованию одной из студенток. После этого отец девушки начал добиваться его увольнения.