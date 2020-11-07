По словам украинского лидера, за время перемирия потери украинских военных уменьшились в десять раз, и это «шаг к восстановлению территориальной целостности» страны. Об этом сообщила 7 ноября пресс-служба главы государства

«К сожалению, есть три боевые потери за это время, за 103 дня режима прекращения огня. Абсолютной тишины нет, к сожалению. Но если увидеть реальные цифры, то понимаем, что за эти 103 дня в пять с половиной раз уменьшилось количество обстрелов и в десять раз — количество погибших украинских военных», — сказал Зеленский.

Украинский эксперт рассказал, к чему приведет «План Кравчука» по Донбассу © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк Леонида Кравчука.

Также он заявил, что перемирие — «начало пути к восстановлению территориальной целостности [Украины] и к прекращению войны».

Ранее, во время общения с военными в Луганской области, Зеленский выразил уверенность в том, что территории Донбасса вернутся под контроль Киева.