«К сожалению, есть три боевые потери за это время, за 103 дня режима прекращения огня. Абсолютной тишины нет, к сожалению. Но если увидеть реальные цифры, то понимаем, что за эти 103 дня в пять с половиной раз уменьшилось количество обстрелов и в десять раз — количество погибших украинских военных», — сказал Зеленский.
По словам украинского президента, этого удалось достичь благодаря работе украинских военных, дипломатов, делегации Украины в Трехсторонней контактной группе и ее главы Леонида Кравчука.
Также он заявил, что перемирие — «начало пути к восстановлению территориальной целостности [Украины] и к прекращению войны».
Ранее, во время общения с военными в Луганской области, Зеленский выразил уверенность в том, что территории Донбасса вернутся под контроль Киева.