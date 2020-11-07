«К сожалению, есть три боевые потери за это время, за 103 дня режима прекращения огня. Абсолютной тишины нет, к сожалению. Но если увидеть реальные цифры, то понимаем, что за эти 103 дня в пять с половиной раз уменьшилось количество обстрелов и в десять раз — количество погибших украинских военных», — сказал Зеленский.

Украинский эксперт рассказал, к чему приведет «План Кравчука» по Донбассу
Украинский эксперт рассказал, к чему приведет «План Кравчука» по Донбассу
© РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк
По словам украинского президента, этого удалось достичь благодаря работе украинских военных, дипломатов, делегации Украины в Трехсторонней контактной группе и ее главы Леонида Кравчука.

Также он заявил, что перемирие — «начало пути к восстановлению территориальной целостности [Украины] и к прекращению войны».

Ранее, во время общения с военными в Луганской области, Зеленский выразил уверенность в том, что территории Донбасса вернутся под контроль Киева.

 