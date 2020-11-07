Всемирный банк предоставит Украине $100 млн для восстановления экономики на подконтрольных территориях на востоке страны. Об этом 7 ноября заявил в Twitter президент Украины Владимир Зеленский

«Украина получит от Всемирного банка $100 млн на восстановление экономики и предпринимательства подконтрольных территорий на востоке», — написал президент.

Зеленский пообещал сделать все, чтобы граждане «чувствовали себя в безопасности, а регионы становились зажиточными».

Страх и ненависть в Украине. Власть назвала Донбасс «опухолью» © Y27 / wikimedia.org

Ранее глава Министерства реинтеграции Алексей Резников заявил, что война в Донбассе не будет завершена в 2020 году, поскольку, по меньшей мере, нужно много времени на «вывод войск» с территорий Донецкой и Луганской областей. Кроме того, он сравнил Донбасс с опухолью, которую нужно лечить или удалять.