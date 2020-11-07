«Украина получит от Всемирного банка $100 млн на восстановление экономики и предпринимательства подконтрольных территорий на востоке», — написал президент.
Зеленский пообещал сделать все, чтобы граждане «чувствовали себя в безопасности, а регионы становились зажиточными».
Он также поблагодарил директоров Всемирного банка за «поддержку территориальной целостности» Украины.
Ранее глава Министерства реинтеграции Алексей Резников заявил, что война в Донбассе не будет завершена в 2020 году, поскольку, по меньшей мере, нужно много времени на «вывод войск» с территорий Донецкой и Луганской областей. Кроме того, он сравнил Донбасс с опухолью, которую нужно лечить или удалять.