«Я прошу людей сохранять спокойствие. Идет работа. Подсчет [голосов] завершается», — подчеркнул он. Также он попросил избирателей сохранять веру в его победу.
Be patient, folks. Votes are being counted, and we feel good about where we are.— Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020
Байден заверил, что никто не сможет отнять у американцев демократию.
«Америка зашла слишком далеко, провела слишком много сражений и слишком много вытерпела, чтобы это произошло», — добавил кандидат в президенты.
В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Трамп, и демократ Байден. Во многих штатах разница между претендентами на пост президента составляет десятые доли процента.