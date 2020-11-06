Кандидат от Демократической партии на пост президента США Джо Байден 5 ноября в своем Twitter призвал сторонников к терпению и с оптимизмом оценил свои шансы на победу на выборах

«Я прошу людей сохранять спокойствие. Идет работа. Подсчет [голосов] завершается», — подчеркнул он. Также он попросил избирателей сохранять веру в его победу.

Be patient, folks. Votes are being counted, and we feel good about where we are. — Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020

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«Америка зашла слишком далеко, провела слишком много сражений и слишком много вытерпела, чтобы это произошло», — добавил кандидат в президенты.

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Трамп, и демократ Байден. Во многих штатах разница между претендентами на пост президента составляет десятые доли процента.