«Я прошу людей сохранять спокойствие. Идет работа. Подсчет [голосов] завершается», — подчеркнул он. Также он попросил избирателей сохранять веру в его победу.

Трамп VS Байден: Золотарев рассказал, в чью корзину сложил яйца Зеленский
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© скриншот с видео "UKRLIFE.TV"
Байден заверил, что никто не сможет отнять у американцев демократию.

«Америка зашла слишком далеко, провела слишком много сражений и слишком много вытерпела, чтобы это произошло», — добавил кандидат в президенты.

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Трамп, и демократ Байден. Во многих штатах разница между претендентами на пост президента составляет десятые доли процента.

 