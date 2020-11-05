Внефракционные депутаты Верховной Рады Александр Юрченко и Гео Лерос сцепились в кулуарах парламента, выясняя личные отношения. Инцидент произошел 5 ноября и попал на видео

На Украине депутат решил тайком расслабиться на заседании, но его застукали журналисты - видео © Facebook, Александр Андросов Виктория Сюмар.

Согласно видео, которое было обнародовано в интернете, Лерос возле Рады схватил за шею Юрченко, когда тот опровергал, что брал взятку.

Ранее прокуроры Специальной антикоррупционной прокуратуры Украины объявили о подозрении Юрченко, который фигурирует в деле о взятке в 200 тысяч долларов. По данным следствия, он в завуалированной форме попросил предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в сумме 13 тыс. долларов за внесение предложений в законопроект и в дальнейшем 200 тыс. долларов для подкупа депутатов за голосование за представленные им предложения.

Позднее суд вынес ему меру пресечения в виде залога, который был за него внесен.