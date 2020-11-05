«В Раде страсти не угасают. В кулуарах печально известный депутат Юрченко подрался с Geo Leros… Юрченко считает, что именно Лерос навредил его репутации, а не "переговоры о взятке в 40 млн"… История с Юрченко — это яркий пример реальной "антикоррупционной политики" действующей власти», — написала у себя в Facebook депутат Виктория Сюмар.
Согласно видео, которое было обнародовано в интернете, Лерос возле Рады схватил за шею Юрченко, когда тот опровергал, что брал взятку.
Ранее прокуроры Специальной антикоррупционной прокуратуры Украины объявили о подозрении Юрченко, который фигурирует в деле о взятке в 200 тысяч долларов. По данным следствия, он в завуалированной форме попросил предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в сумме 13 тыс. долларов за внесение предложений в законопроект и в дальнейшем 200 тыс. долларов для подкупа депутатов за голосование за представленные им предложения.
Позднее суд вынес ему меру пресечения в виде залога, который был за него внесен.