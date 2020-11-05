«У вас тут Хэллоуин, а у меня летучая мышь в детской», — сообщила певица подписчикам.
По ее словам, из-за того, что животное не хотело покидать детскую, ее сыновьям пришлось ночевать в другой комнате.
В конце концов супруг певицы Бекир Сулейманов прогнал рукокрылое.
Певица пояснила, что в конце осени «мышки-мамы ищут теплое местечко для своих детенышей». Она призвала читателей закрывать окна или ставить на них сетки, чтобы не привлекать летучих мышей и не пострадать от их соседства.
В случае если летучая мышь уже облюбовала человеческое жилье, для ее выдворения можно вызвать службу спасения животных.
Ранее ученые предположили, что источником COVID-19, поразившего мир в 2020 году, стали летучие мыши, которые переносят этот вирус.