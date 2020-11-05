В дом украинской певицы Джамалы ворвалась летучая мышь и устроилась в детской. Она рассказала об этом в сторис в Instagram 4 ноября

«У вас тут Хэллоуин, а у меня летучая мышь в детской», — сообщила певица подписчикам.

Все только начинается. Летучие мыши могут добить человечество новым коронавирусом © СС0, Pixabay

В конце концов супруг певицы Бекир Сулейманов прогнал рукокрылое.

Певица пояснила, что в конце осени «мышки-мамы ищут теплое местечко для своих детенышей». Она призвала читателей закрывать окна или ставить на них сетки, чтобы не привлекать летучих мышей и не пострадать от их соседства.

В случае если летучая мышь уже облюбовала человеческое жилье, для ее выдворения можно вызвать службу спасения животных.

Ранее ученые предположили, что источником COVID-19, поразившего мир в 2020 году, стали летучие мыши, которые переносят этот вирус.