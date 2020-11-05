«Шестнадцатого июля 2021 года вступает в силу норма закона о том, что каждый претендент на должность в органах государственной власти или местного самоуправления должен сдавать экзамен на уровень владения украинским языком в соответствии с новыми стандартами, разработанными Национальной комиссией по стандартам государственного языка. То есть все те, кто намерен стать народным депутатом в следующем созыве, кто захочет работать министром или, скажем, уполномоченным по защите государственного языка, должны подтвердить свое знание украинского языка на экзамене», — объяснил Креминь.
В апреле 2019 года парламент Украины принял в целом закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предполагает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.
Документ предусматривал создание так называемой «языковой комиссии», а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас и занимает Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона.