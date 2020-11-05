Украинские чиновники и депутаты при вступлении в должность должны будут сдавать экзамены по украинскому языку. Об этом 4 ноября заявил омбудсмен по защите государственного языка Тарас Креминь, говорится на сайте Кабмина Украины

Пургин рассказал, как в ДНР относятся к украинскому языку © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

В апреле 2019 года парламент Украины принял в целом закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предполагает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.

Документ предусматривал создание так называемой «языковой комиссии», а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас и занимает Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона.