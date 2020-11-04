Число случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на рекордные 9 524, скончались еще 199 человек. Об этом 4 ноября сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов на своей странице в Facebook

На Украине новый антирекорд по числу больных COVID-19 © REUTERS, Valentyn Ogirenko Больше всего случаев COVID-19 за прошедшие сутки выявили в Киеве (856), Харьковской (850), Донецкой (636) и Одесской областях (547). За все время пандемии в стране заболели 420 617 человек, выздоровели — 176 404 человека, летальных случаев — 7731.