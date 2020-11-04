«За прошедшие сутки на Украине зафиксировано 9 524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 313, медработников — 408). Также за последние сутки госпитализированы — 1514 человек; летальных случаев — 199; выздоровели — 7536 человек», — написал Степанов.
Больше всего случаев COVID-19 за прошедшие сутки выявили в Киеве (856), Харьковской (850), Донецкой (636) и Одесской областях (547).
За все время пандемии в стране заболели 420 617 человек, выздоровели — 176 404 человека, летальных случаев — 7731.