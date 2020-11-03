Ранее во время телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео президент Белоруссии Александр Лукашенко пожелал успехов Трампу на предстоящих выборах.
Республиканцы понимают, считает эксперт, что вмешательство США в белорусский кризис приведет к очередному конфликту в отношениях с Россией, а если Москва усилит свое присутствие в Белоруссии, им тоже придется усиливать своих союзников в Польше и Прибалтике и тратить на них лишние деньги.
«Мне кажется, что, исходя из логики изоляционизма администрации Трампа, им бы хотелось избегать лишних конфликтов, где нет четкого американского интереса. В данном случае есть какие-то общие вещи, но конкретного интереса в Беларуси у них нет», — указал Дзермант.
По его мнению, Помпео звонил для того, чтобы подтвердить, что администрация Трампа не заинтересована в ухудшении отношений с Минском и что США, скорее всего, не поддержат какие-то действия властей Польши и Прибалтики по радикализации ситуации.
Хотя понятно, что это поведение только до президентских выборов в США и что ситуация может измениться коренным образом, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.