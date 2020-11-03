Администрация президента США Дональда Трампа не сильно заинтересована в эскалации серьезного конфликта в Белоруссии. Об этом рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: кто он © Facebook, Алексей Дзермант Майком Помпео президент Белоруссии Александр Лукашенко пожелал успехов Трампу на предстоящих выборах.

Республиканцы понимают, считает эксперт, что вмешательство США в белорусский кризис приведет к очередному конфликту в отношениях с Россией, а если Москва усилит свое присутствие в Белоруссии, им тоже придется усиливать своих союзников в Польше и Прибалтике и тратить на них лишние деньги.

«Мне кажется, что, исходя из логики изоляционизма администрации Трампа, им бы хотелось избегать лишних конфликтов, где нет четкого американского интереса. В данном случае есть какие-то общие вещи, но конкретного интереса в Беларуси у них нет», — указал Дзермант.

По его мнению, Помпео звонил для того, чтобы подтвердить, что администрация Трампа не заинтересована в ухудшении отношений с Минском и что США, скорее всего, не поддержат какие-то действия властей Польши и Прибалтики по радикализации ситуации.

Хотя понятно, что это поведение только до президентских выборов в США и что ситуация может измениться коренным образом, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.