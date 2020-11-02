Конституционный суд Украины (КСУ) заказал решетки на окна и двери после того, как здание забросали шашками и презервативами. Об этом 2 ноября сообщили «Нашi грошi» со ссылкой на систему «Прозорро»

Отмечается, что суд 30 октября заключил соглашение с ООО «Трейд тулс» на установку металлических решеток на окна и двери первого этажа стоимостью 49 тысяч гривен (около 150 тысяч рублей).

Закупку провели сразу после завершения акции протеста, которая состоялась возле Конституционного суда утром 30 октября.

Организаторы акции протеста «Судьям пора в Ростов» — Центр противодействия коррупции, Автомайдан и Движение сопротивления капитуляции митинговал против решения КСУ, которое, в частности, отменяет уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Двор суда забросали фаерами и презервативами.

Ранее в отношении судей КСУ Национальная антикоррупционная прокуратура Украины возбудила ряд дел. Спустя пару дней КСУ принял решение, согласно которому во времена правления Петра Порошенко антикоррупционные органы, в частности, Нацагенство про противодействияю коррупции, были созданы незаконно, а их главы назначены с нарушениями. Также решение предусматривает ответственность за недостоверное декларирование, что не позволяет ввести результаты местных выборов в законную силу. Судья КСУ заявил о давлении Офиса президента и уволился © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Конституционного суда по декларированию публичным проявлением сговора части старых элит и олигархов. Он поручил Кабинету министров разработать проект судебной реформы. Реформа, в частности, будет проведена для «очистки» украинских судов.

Зеленский также внес в парламент проект закона о прекращении полномочий всех судей КСУ, который должна рассмотреть Верховная Рада.