По его словам, теперь «Слуга народа» представлена, прежде всего, на юго-востоке и в центре Украины, при этом имеет очень слабое представительство на западе. Так, на выборах в Львовский и Тернопольский горсовет она даже не преодолела минимальный барьер.
«Наверное, это произошло из-за ошибок в политическом позиционировании и невыполнения предвыборных обещаний. Это последствие того, что "слугам народа" и президенту так и не удалось сшить страну за все это время», — сказал Бортник.
Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель должно состояться новое голосование.
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