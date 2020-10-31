Из-за ошибок в политическом позиционировании пропрезидентская партия «Слуга народа» по результатам местных выборов стала региональной политсилой. Об этом директор Украинского института политики Руслан Бортник сказал в интервью изданию Украина.ру

Алексей Якубин: "Слуги народа" должны понять, что проиграли выборы из-за своих ошибок © Facebook, Алексей Якубин

«Наверное, это произошло из-за ошибок в политическом позиционировании и невыполнения предвыборных обещаний. Это последствие того, что "слугам народа" и президенту так и не удалось сшить страну за все это время», — сказал Бортник.

Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель должно состояться новое голосование.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.