По данным экзитполов на местных выборах-2020, в ряде регионов пропрезидентская партия «Слуга народа» не сумела занять первые строчки в избирательных списках, а также посты мэров городов.
По мнению Бортника, поражение бренда «Слуги народа» заставит многих депутатов монобольшинства и членов властной команды искать новую платформу и новых покровителей, что обернется серьезным кризисом внутри существующей команды.
«Он (кризис. — Ред.) будет проявляться после второго тура на уровне правительства. Могут выходить отдельные депутаты из фракции. Я знаю, что такие настроения существуют. Но скорее всего, он усилится поздней осенью, зимой и весной следующего года. Это будет кризисный период для монобольшинства», — сказал политолог.
Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель должно состояться новое голосование.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.