Кризис монобольшинства Украины усилится поздней осенью, зимой и весной 2021 года. Об этом директор Украинского института политики Руслан Бортник сказал в интервью изданию Украина.ру

Михаил Погребинский: «Слуга народа» должна умереть без последствий © РИА Новости, Михаил Воскресенский

По мнению Бортника, поражение бренда «Слуги народа» заставит многих депутатов монобольшинства и членов властной команды искать новую платформу и новых покровителей, что обернется серьезным кризисом внутри существующей команды.

«Он (кризис. — Ред.) будет проявляться после второго тура на уровне правительства. Могут выходить отдельные депутаты из фракции. Я знаю, что такие настроения существуют. Но скорее всего, он усилится поздней осенью, зимой и весной следующего года. Это будет кризисный период для монобольшинства», — сказал политолог.

Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель должно состояться новое голосование.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.