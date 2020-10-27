Местные выборы Украины будут поводом провести широкую дискуссию внутри провластного монобольшинства - «что мы, кто мы и куда мы идем». Об этом политолог Руслан Бизяев сказал в интервью изданию Украина.ру

Провал партии Зеленского: первые итоги выборов на Украине © president.gov.ua

Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель должно состояться новое голосование.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.