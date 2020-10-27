«Потому что центробежная тенденция в монобольшинстве наблюдается очень давно, приблизительно с конца мая-начала июня… Скорее всего, национальна повестка дня будет служить тем фактором, который обострит это противостояние. Это все вопросы, которые связаны с Донбассом, с политической реформой, с кадровыми перестановками, с бюджетом», — отметил он.
Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель должно состояться новое голосование.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.