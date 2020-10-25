Местные выборы будут очередным поводом и причиной провести широкую дискуссию внутри провластного монобольшинства, считает политолог Руслан Бизяев

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

В воскресенье, 25 октября, на Украине проходят выборы в органы региональной власти на территории подконтрольной Киеву.

Избирательные участки проработают до десяти часов вечера. На места в областных, районных и городских советах претендуют около 224 тысяч человек, в том числе 2,6 тысячи будут бороться за пост городского головы.

- Руслан, какое значение для Украины имеют нынешние выборы?

— Выборы еще не закончились, поэтому ответить на ваш вопрос мы сможем, когда будет полная картина и решение ЦВК. Пока предварительно по сегодняшнему дню мы можем сказать, что это будет ответ на вопрос, какое соотношение во власти Киева и регионов будет сформировано по итогам этих выборов.

То есть насколько процесс децентрализации стал на самом деле децентрализацией, и насколько будет сохранена после этого управляемость.

- А вы связываете какие-то надежды с этими выборами, возможно, с переменами, которые они принесут?

— Слова «надежды» и «местные выборы» все-таки не одно и то же. Я как аналитик хочу понять, какой мейнстрим будет на местах. Местные выборы все-таки немного другая специфика — это школы, это больницы, то есть она не формирует общенациональную повестку дня. Даже большинство местных партий, которые идут на выборы, — это франшизы. Это определенная договоренность с местными элитами.

Кирилл Молчанов: Местные выборы в Украине - экзамен для центра и местных элит © Facebook, Денис Жарких

Однозначно можно сказать, что общенациональная повестка дня будет доминировать не на этих выборах.

- Позвольте вас спросить, принимали ли вы участие в опросе, который украинцам предложил Владимир Зеленский?

— Не буду отвечать. Никогда не отвечаю на вопросы, за кого голосовал. Но абстрагируясь от своей личной позиции, я бы, скорее всего, на эти вопросы не отвечал.

Потому что на мой субъективный взгляд, та повестка, которая идет в опросе не совсем соответствует местным выборам и местной специфике.

- Обострится ли еще больше парламентская борьба, после того, как будут объявлены результаты выборов?

— Она обострилась еще летом. Местные выборы будут очередным поводом и причиной провести широкую дискуссию внутри провластного монобольшинства — что мы, кто мы и куда мы идем. Потому что центробежная тенденция в монобольшинстве наблюдается очень давно, приблизительно с конца мая-начала июня.

Смогут ли местные выборы обострить эту проблематику, я до конца не уверен. Скорее всего, национальна повестка дня будет служить тем фактором, который обострит это противостояние. Это все вопросы, которые связаны с Донбассом, с политической реформой, с кадровыми перестановками, с бюджетом.