Прецеденты 2008 года свидетельствуют, что любое нападение на миротворцев втягивает в конфликт Россию, поэтому Москва не заинтересована в введении миротворцев в Карабах. Об этом президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов сказал в интервью изданию Украина.ру

Алиев заявил, что пока рано говорить о вводе миротворцев в Нагорный Карабах © Пресс-служба президента Азербайджана | Пресс-служба президента Азербайджана | Перейти в фотобанк

«Во-первых, там такие территории, в которых в случае обострения ситуации невозможно остаться вне конфликта. Во-вторых, как показала практика 2008 года, любое нападение на миротворцев втягивает Москву в войну. А попытки провокаций будут», — отметил политолог.

Поэтому, по его мнению, наблюдатели, которые лучше защищены и не являются целями для удара, так как у них нет оружия, являются более эффективным решением, которое позволит этих провокаций избежать.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Ереван объявил военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию. Баку ввел частичную мобилизацию и кое-где — военное положение.

Девятого октября, в Москве прошли консультации министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Переговоры длились дольше десяти часов и стали самыми продолжительными за последние 20 лет. Сторонам удалось договориться о режиме прекращения огня с 11:00 мск 10 октября. Однако в тот же день конфликтующие обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах.

Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября, однако уже через несколько часов после вступления в силу режима прекращения огня Армения и Азербайджан заявили о его несоблюдении другой стороной.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.