Украина не может позволить себе новые военно-морские базы и корабли большого водоизмещения, которые можно было бы там разместить. Об этом заявил бывший командующий Черноморским флотом в 1998-2002 гг. адмирал Владимир Комоедов, передает РИА Новости 20 октября

Зеленский готовит базы для защиты черноморского региона © пресс-служба президента Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина начинает строить сразу две государственные военно-морские базы для защиты черноморского региона.

«У Украины пупок развяжется содержать сразу две военные базы. Своими силами они вряд ли способны их построить — речь идёт не только о строительстве, но и об обслуживании баз, а это огромные средства. Им неизбежно придётся брать кредиты у Запада, но, по-моему, зря они взялись за это — с тем кораблями, что стоят на вооружении их ВМС, максимум, на чем им стоило бы сосредоточиться, так это на охране морских границ», — сказал Комоедов.

Он отметил, что одна из новых баз может быть размещена вблизи Скадовска Херсонской, куда будут введены украинские корабли, которые сейчас находятся в Одессе. По мнению Комоедова, когда это случится, одесский порт полностью станет гражданским.