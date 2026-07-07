https://ukraina.ru/20260707/itogi-070726-ubiytsy-v-gur-kholodnyy-dush-ot-nato-i-tramp-v-ankare-1081169555.html
Итоги 07.07.26: убийцы в ГУР, холодный душ от НАТО и Трамп в Анкаре
Итоги 07.07.26: убийцы в ГУР, холодный душ от НАТО и Трамп в Анкаре - 07.07.2026 Украина.ру
Итоги 07.07.26: убийцы в ГУР, холодный душ от НАТО и Трамп в Анкаре
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: загадочное убийство Анастасии Березовской, главной подозреваемой в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, и... Украина.ру, 07.07.2026
2026-07-07T19:08
2026-07-07T19:08
2026-07-07T19:08
видео
анкара
монако
киев
дональд трамп
вадим ермолаев
нато
теракт
главное управление разведки украины (гур)
польша
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: загадочное убийство Анастасии Березовской, главной подозреваемой в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, и задержание по этому делу действующего офицера ГУР. Подготовка к саммиту НАТО, отношение Трампа к встрече в Анкаре и новый сигнал Киеву: на Западе чаще напоминают, что их возможности не безграничны. Отдельно нарастающий конфликт между Украиной и Польшей вокруг исторической памяти и Волынской трагедии.
анкара
монако
киев
польша
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, анкара, монако, киев, дональд трамп, вадим ермолаев, нато, теракт, главное управление разведки украины (гур), польша, украина-ес, международная политика, видео
Видео, Анкара, Монако, Киев, Дональд Трамп, Вадим Ермолаев, НАТО, теракт, Главное управление разведки Украины (ГУР), Польша, Украина-ЕС, Международная политика