Адаптация ветеранов СВО, овощной хлеб в ДНР. 7 июля, вечерний эфир - 08.07.2026 Украина.ру
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Адаптация ветеранов СВО, овощной хлеб в ДНР. 7 июля, вечерний эфир
Адаптация ветеранов СВО, овощной хлеб в ДНР. 7 июля, вечерний эфир - 08.07.2026 Украина.ру
Адаптация ветеранов СВО, овощной хлеб в ДНР. 7 июля, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 08.07.2026
2026-07-07T18:47
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донецкая народная республика
андрей марочко
виктор баранец
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. Гость – Андрей Марочко – военный эксперт.* Тема дня Новороссии. 16 миллионов килограммов хлеба и новые овощные сорта: как "Мир хлеба" кормит ДНР в условиях дефицита топлива, воды и атак беспилотников. Гость: Дмитрий Юпаткин – руководитель продаж предприятия "Мир хлеба" (ДНР)* Наши Защитники. Боевой подвиг на СВО, наставничество молодежи. Гость: Юрий Годунов - сапёр.* Большое интервью. О развитии системы ПВО, а также о "народной оборонке". Гость: Виктор Баранец – военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке.
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донецкая народная республика, андрей марочко, виктор баранец, новороссия сегодня, видео
Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Виктор Баранец, Новороссия сегодня

Адаптация ветеранов СВО, овощной хлеб в ДНР. 7 июля, вечерний эфир

18:47 07.07.2026 (обновлено: 12:17 08.07.2026)
 
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Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки. Гость – Андрей Марочко – военный эксперт.
* Тема дня Новороссии. 16 миллионов килограммов хлеба и новые овощные сорта: как "Мир хлеба" кормит ДНР в условиях дефицита топлива, воды и атак беспилотников. Гость: Дмитрий Юпаткин – руководитель продаж предприятия "Мир хлеба" (ДНР)
* Наши Защитники. Боевой подвиг на СВО, наставничество молодежи. Гость: Юрий Годунов - сапёр.
* Большое интервью. О развитии системы ПВО, а также о "народной оборонке". Гость: Виктор Баранец – военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке.
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