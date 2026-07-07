https://ukraina.ru/20260707/7-iyulya-2026-goda-vecherniy-efir-1081168977.html

Адаптация ветеранов СВО, овощной хлеб в ДНР. 7 июля, вечерний эфир

Адаптация ветеранов СВО, овощной хлеб в ДНР. 7 июля, вечерний эфир - 08.07.2026 Украина.ру

Адаптация ветеранов СВО, овощной хлеб в ДНР. 7 июля, вечерний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 08.07.2026

2026-07-07T18:47

2026-07-07T18:47

2026-07-08T12:17

донецкая народная республика

андрей марочко

виктор баранец

новороссия сегодня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/07/1081168671_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_292842b5829c4f8d04fa5b21858d6c06.jpg

Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. Гость – Андрей Марочко – военный эксперт.* Тема дня Новороссии. 16 миллионов килограммов хлеба и новые овощные сорта: как "Мир хлеба" кормит ДНР в условиях дефицита топлива, воды и атак беспилотников. Гость: Дмитрий Юпаткин – руководитель продаж предприятия "Мир хлеба" (ДНР)* Наши Защитники. Боевой подвиг на СВО, наставничество молодежи. Гость: Юрий Годунов - сапёр.* Большое интервью. О развитии системы ПВО, а также о "народной оборонке". Гость: Виктор Баранец – военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке.

донецкая народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

донецкая народная республика, андрей марочко, виктор баранец, новороссия сегодня, видео