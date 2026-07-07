https://ukraina.ru/20260707/7-iyulya-2026-goda-vecherniy-efir-1081168977.html
Адаптация ветеранов СВО, овощной хлеб в ДНР. 7 июля, вечерний эфир
Адаптация ветеранов СВО, овощной хлеб в ДНР. 7 июля, вечерний эфир - 08.07.2026 Украина.ру
Адаптация ветеранов СВО, овощной хлеб в ДНР. 7 июля, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 08.07.2026
2026-07-07T18:47
2026-07-07T18:47
2026-07-08T12:17
донецкая народная республика
андрей марочко
виктор баранец
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. Гость – Андрей Марочко – военный эксперт.* Тема дня Новороссии. 16 миллионов килограммов хлеба и новые овощные сорта: как "Мир хлеба" кормит ДНР в условиях дефицита топлива, воды и атак беспилотников. Гость: Дмитрий Юпаткин – руководитель продаж предприятия "Мир хлеба" (ДНР)* Наши Защитники. Боевой подвиг на СВО, наставничество молодежи. Гость: Юрий Годунов - сапёр.* Большое интервью. О развитии системы ПВО, а также о "народной оборонке". Гость: Виктор Баранец – военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке.
донецкая народная республика
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/07/1081168671_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_9138c30496a9d9164604ace1b1e95de4.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
донецкая народная республика, андрей марочко, виктор баранец, новороссия сегодня, видео
* Новости и фронтовые сводки. Гость – Андрей Марочко – военный эксперт.
* Тема дня Новороссии. 16 миллионов килограммов хлеба и новые овощные сорта: как "Мир хлеба" кормит ДНР в условиях дефицита топлива, воды и атак беспилотников. Гость: Дмитрий Юпаткин – руководитель продаж предприятия "Мир хлеба" (ДНР)
* Наши Защитники. Боевой подвиг на СВО, наставничество молодежи. Гость: Юрий Годунов - сапёр.
* Большое интервью. О развитии системы ПВО, а также о "народной оборонке". Гость: Виктор Баранец – военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке.