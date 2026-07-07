ГБР расследует хищение почти 7 миллиардов гривен при закупке дронов для ВСУ - 07.07.2026 Украина.ру
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ГБР расследует хищение почти 7 миллиардов гривен при закупке дронов для ВСУ
ГБР расследует хищение почти 7 миллиардов гривен при закупке дронов для ВСУ - 07.07.2026 Украина.ру
ГБР расследует хищение почти 7 миллиардов гривен при закупке дронов для ВСУ
Государственное бюро расследований Украины вскрыло масштабную схему разворовывания бюджетных средств при поставках беспилотников для армии. Об этом 7 июля сообщают СМИ
2026-07-07T19:06
2026-07-07T19:07
новости
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андрей ермолаев
алена березовская
гбр
минобороны
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По версии следствия, в 2025 году компания заключила с Агентством оборонных закупок Минобороны контракты на поставку БПЛА на 6,95 миллиарда гривен — около 167 миллионов долларов. Стоимость дронов искусственно завышалась, а часть средств выводилась через фиктивные ФОПы и компании-нерезиденты.В схеме задействованы производитель Vyriy Industries и предприниматель Алексей Бабенко. Установлено более 150 фиктивных ФОПов, среди которых — мастера маникюра, студенты и работники магазинов. Десять из них уже признали, что фактически не вели бизнес, а регистрировались за вознаграждение. Общая сумма сомнительных операций превышает 197 миллионов гривен.При обысках обнаружены крупные объёмы неучтённой наличности. Назначаются экспертизы, продолжается анализ документации. По результатам будет решён вопрос о подозрениях.Больше новостей дня представлено в обзоре Покушение на Ермолаева за $150 тыс., убийство Березовской в Киеве, саммит НАТО в Анкаре. Итоги 7 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, анкара, андрей ермолаев, алена березовская, гбр, минобороны
Новости, Украина, Киев, Анкара, Андрей Ермолаев, Алена Березовская, ГБР, Минобороны

ГБР расследует хищение почти 7 миллиардов гривен при закупке дронов для ВСУ

19:06 07.07.2026 (обновлено: 19:07 07.07.2026)
 
© Фото : ГБР Украины
- РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : ГБР Украины
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Государственное бюро расследований Украины вскрыло масштабную схему разворовывания бюджетных средств при поставках беспилотников для армии. Об этом 7 июля сообщают СМИ
По версии следствия, в 2025 году компания заключила с Агентством оборонных закупок Минобороны контракты на поставку БПЛА на 6,95 миллиарда гривен — около 167 миллионов долларов.
Стоимость дронов искусственно завышалась, а часть средств выводилась через фиктивные ФОПы и компании-нерезиденты.
В схеме задействованы производитель Vyriy Industries и предприниматель Алексей Бабенко. Установлено более 150 фиктивных ФОПов, среди которых — мастера маникюра, студенты и работники магазинов.
Десять из них уже признали, что фактически не вели бизнес, а регистрировались за вознаграждение. Общая сумма сомнительных операций превышает 197 миллионов гривен.
При обысках обнаружены крупные объёмы неучтённой наличности. Назначаются экспертизы, продолжается анализ документации. По результатам будет решён вопрос о подозрениях.
Больше новостей дня представлено в обзоре Покушение на Ермолаева за $150 тыс., убийство Березовской в Киеве, саммит НАТО в Анкаре. Итоги 7 июля
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