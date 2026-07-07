https://ukraina.ru/20260707/gbr-rassleduet-khischenie-pochti-7-milliardov-griven-pri-zakupke-dronov-dlya-vsu-1081169380.html
ГБР расследует хищение почти 7 миллиардов гривен при закупке дронов для ВСУ
ГБР расследует хищение почти 7 миллиардов гривен при закупке дронов для ВСУ - 07.07.2026 Украина.ру
ГБР расследует хищение почти 7 миллиардов гривен при закупке дронов для ВСУ
Государственное бюро расследований Украины вскрыло масштабную схему разворовывания бюджетных средств при поставках беспилотников для армии. Об этом 7 июля сообщают СМИ
2026-07-07T19:06
2026-07-07T19:06
2026-07-07T19:07
новости
украина
киев
анкара
андрей ермолаев
алена березовская
гбр
минобороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/03/1079762371_0:463:1200:1138_1920x0_80_0_0_415c088337e405d0d036041d50fc2544.jpg
По версии следствия, в 2025 году компания заключила с Агентством оборонных закупок Минобороны контракты на поставку БПЛА на 6,95 миллиарда гривен — около 167 миллионов долларов. Стоимость дронов искусственно завышалась, а часть средств выводилась через фиктивные ФОПы и компании-нерезиденты.В схеме задействованы производитель Vyriy Industries и предприниматель Алексей Бабенко. Установлено более 150 фиктивных ФОПов, среди которых — мастера маникюра, студенты и работники магазинов. Десять из них уже признали, что фактически не вели бизнес, а регистрировались за вознаграждение. Общая сумма сомнительных операций превышает 197 миллионов гривен.При обысках обнаружены крупные объёмы неучтённой наличности. Назначаются экспертизы, продолжается анализ документации. По результатам будет решён вопрос о подозрениях.Больше новостей дня представлено в обзоре Покушение на Ермолаева за $150 тыс., убийство Березовской в Киеве, саммит НАТО в Анкаре. Итоги 7 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
киев
анкара
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/03/1079762371_0:350:1200:1250_1920x0_80_0_0_318563b3cda7f72967cc830542019126.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, анкара, андрей ермолаев, алена березовская, гбр, минобороны
Новости, Украина, Киев, Анкара, Андрей Ермолаев, Алена Березовская, ГБР, Минобороны
ГБР расследует хищение почти 7 миллиардов гривен при закупке дронов для ВСУ
19:06 07.07.2026 (обновлено: 19:07 07.07.2026)
Государственное бюро расследований Украины вскрыло масштабную схему разворовывания бюджетных средств при поставках беспилотников для армии. Об этом 7 июля сообщают СМИ
По версии следствия, в 2025 году компания заключила с Агентством оборонных закупок Минобороны контракты на поставку БПЛА на 6,95 миллиарда гривен — около 167 миллионов долларов.
Стоимость дронов искусственно завышалась, а часть средств выводилась через фиктивные ФОПы и компании-нерезиденты.
В схеме задействованы производитель Vyriy Industries и предприниматель Алексей Бабенко. Установлено более 150 фиктивных ФОПов, среди которых — мастера маникюра, студенты и работники магазинов.
Десять из них уже признали, что фактически не вели бизнес, а регистрировались за вознаграждение. Общая сумма сомнительных операций превышает 197 миллионов гривен.
При обысках обнаружены крупные объёмы неучтённой наличности. Назначаются экспертизы, продолжается анализ документации. По результатам будет решён вопрос о подозрениях.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.