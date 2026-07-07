https://ukraina.ru/20260707/khinshteyn-obsudil-v-pravitelstve-rf-razvitie-elektrosetevogo-kompleksa-1081167714.html
Хинштейн обсудил в правительстве РФ развитие электросетевого комплекса
Хинштейн обсудил в правительстве РФ развитие электросетевого комплекса - 07.07.2026 Украина.ру
Хинштейн обсудил в правительстве РФ развитие электросетевого комплекса
Зампред правительства РФ Александр Новак провёл рабочую встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном. Об этом 7 июля сообщает правительство России
2026-07-07T18:02
2026-07-07T18:02
2026-07-07T18:02
новости
россия
курская область
александр новак
хинштейн
украина.ру
топливо
бензин
апк
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Новак обсудил с Хинштейном развитие электросетевого комплекса субъекта, модернизацию энергетической инфраструктуры, а также меры по повышению безопасности ТЭК."Отдельной темой беседы стал вопрос топливообеспечения региона", - сообщили в правительстве. - Была рассмотрена текущая ситуация с наличием топлива на АЗС Курской области, состояние логистических цепочек, а также дополнительные меры по насыщению регионального рынка для удовлетворения спроса со стороны населения, агропромышленного комплекса, коммунальных и экстренных служб".Также 7 июля зампред правительства РФ Александр Новак провёл совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, глав регионов, отраслевых компаний. Подробности в публикации Новак снова высказался на тему топливного рынка РоссииБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Покушение на Ермолаева за $150 тыс., убийство Березовской в Киеве, саммит НАТО в Анкаре. Итоги 7 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, россия, курская область, александр новак, хинштейн, украина.ру, топливо, бензин, апк
Новости, Россия, Курская область, Александр Новак, Хинштейн, Украина.ру, топливо, Бензин, АПК
Хинштейн обсудил в правительстве РФ развитие электросетевого комплекса
Зампред правительства РФ Александр Новак провёл рабочую встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном. Об этом 7 июля сообщает правительство России