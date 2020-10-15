Традиционная китайская медицина помогла бывшему премьер-министру Украины, лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко вылечиться от коронавируса. Об этом она заявила 14 октября в интервью китайским СМИ

Тимошенко победила коронавирус, но остались последствия © ba.org.ua

По ее словам, на помощь оперативно пришло посольство КНР на Украине. В частности, диппредставительство организовало для врачей Тимошенко консультации с китайскими медиками, имеющими опыт в лечении COVID-19, и предоставило необходимые медикаменты.

«Это чрезвычайно помогло мне в том, чтобы пройти сложный путь к выздоровлению», — подчеркнула лидер «Батькивщины», поблагодарив посольство КНР в Украине за приложенные усилия.

Она призвала международное сообщество внимательно изучить достижения традиционной китайской медицины и использовать их для борьбы с новым коронавирусом и другими заболеваниями.

О том, что у политика диагностировали новый коронавирус, стало известно 23 августа. Врачи оценивали состояние Тимошенко как тяжелое.