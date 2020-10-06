Министерство финансов Киргизии приостановило все финансовые операции, которые проводились через ведомство, сообщает РИА Новости 6 октября.

Как сообщается, в связи со сложившейся ситуацией центральный аппарат, структурные и подведомственные подразделения министерства финансов Кыргызской Республики провели экстренное собрание с представителями народа.

По итогам мероприятия чиновники «признали власть народа и единогласно рекомендовали на назначение исполняющим обязанности министра Мукашева Кыялбека Белековича», цитирует агентство сообщение министерства.

В нем также сказано, что созданы народные комитеты и ополчения, предпринимаются усилия по обеспечению бесперебойного функционирования министерства.

«В настоящее время все финансовые операции, которые производятся через министерство финансов, приостановлены до особого распоряжения легитимной власти», — уточняется в заявлении.

«Поджигают по краям». Почему возникли и что означают протесты в Киргизии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

5 октября в Бишкеке после выборов прошли массовые протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики.

После попыток разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками, после чего протестующие ворвались в здание парламента и администрация президента Киргизии.

В ночь на 6 октября из мест заключения были освобождены экс-президент страны Алмазбек Атамбаев, бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков.

Позднее из колонии был освобожден близкий к Атамбаеву экс-мэр киргизской столицы Албек Ибраимов, который со своими сторонниками направился в Бишкек.