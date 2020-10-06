Суд Первомайского района Бишкека изменил меру пресечения экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву с заключения на домашний арест, рассказал адвокат последнего Сергей Слесарев 6 октября

Юрист уточнил, что аналогичное решение суд принял также относительно всех подозреваемых по делу о массовых беспорядках в селе Кой-Таш Чуйской области 7-8 августа 2019 года.

Тогда власти попытались арестовать Атамбаева, однако его сторонники устроили столкновения с силовиками, в результате которых один спецназовец погиб, около сотни человек, в том числе милиционеры, обратились в больницы за медицинской помощью.

Ничего хорошего: Атамбаев стал первым арестованным президентом Киргизии © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Кроме того, следователи считают его причастным к коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконной сделке со зданием промышленной группы «Форум» в Бишкеке и незаконном получении земельных участков.

5 октября в Бишкеке после выборов прошли массовые протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики.

После попыток разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками, после чего протестующие ворвались в здание парламента и администрации президента Киргизии.

В ночь на 6 октября из мест заключения были освобождены экс-президент страны Алмазбек Атамбаев и его приближенные, бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков.

Позднее из колонии был освобожден близкий к Атамбаеву экс-мэр киргизской столицы Албек Ибраимов.