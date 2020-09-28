Еще в период июльского обострения между Баку и Ереваном Турция дала понять, что готова выступить своего рода фактором стабилизации в регионе. Об этом рассказала азербайджанский политолог Гюльнара Мамедзаде в интервью изданию Украина.ру

Гульнара Мамедзаде: Азербайджан имеет право восстановить свою территориальную целостность © РИА Новости, Константин Чалабов | Перейти в фотобанк Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым заявил, что Баку может рассчитывать на любую помощь со стороны Турции при проведении военной операции в Нагорном Карабахе.

Если бы тогда Турция не среагировала, наверно, в регионе была бы более взрывоопасная ситуация, но Турция смогла сдержать Армению и внешние силы, которые стоят за этой страной, от большой развязки этого конфликта, подчеркнула эксперт.

«Думаю, что Россию и Турцию пытались подвести к военному столкновению, но, учитывая тот дух прагматизма, который свойственен лидерам Турции и России, Путин и Эрдоган смогут оценить ситуацию с теми рисками, которыми она угрожает, и смогут принять правильное решение. Думаю, и Россия, и Турция смогут достичь консенсуса в этой ситуации, и она не получит опасного развития», — указала Мамедзаде.

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В воскресенье, 27 сентября, Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.

В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет, армия укомплектована. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.