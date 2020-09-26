Он сообщил, что президентский самолет приземлился в Чугуеве около 10:40 на военном аэродроме. Зеленский посетит место авиакатастрофы Ан-26.
В настоящее время в город уже прибыли министр обороны Украины Андрей Таран и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Вечером 25 сентября в районе города Чугуева Харьковской области во время учебно-тренировочного полета при заходе на посадку произошло крушение самолета Ан-26. На его борту находились 27 человек: члены экипажа и курсанты Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба. По последним данным, 25 человек погибли, двое получили тяжелые ожоги.
Офис генпрокурора возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия». Госбюро расследований (ГБР) Украины проверяет четыре версии причин крушения.
Местные власти в Харьковской области объявили 26 сентября Днем траура по погибшим в авиакатастрофе.