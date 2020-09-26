Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Чугуев Харьковской области на место крушения военного самолета Ан-26. Об этом 26 сентября сообщило издание Depo.Харьков со ссылкой на источник в системе правоохранительных органов Харьковской области

Крушение Ан-26 под Харьковом. Зеленский отправится в регион © president.gov.ua сообщил, что президентский самолет приземлился в Чугуеве около 10:40 на военном аэродроме. Зеленский посетит место авиакатастрофы Ан-26.

В настоящее время в город уже прибыли министр обороны Украины Андрей Таран и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Вечером 25 сентября в районе города Чугуева Харьковской области во время учебно-тренировочного полета при заходе на посадку произошло крушение самолета Ан-26. На его борту находились 27 человек: члены экипажа и курсанты Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба. По последним данным, 25 человек погибли, двое получили тяжелые ожоги.

Офис генпрокурора возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия». Госбюро расследований (ГБР) Украины проверяет четыре версии причин крушения.

Местные власти в Харьковской области объявили 26 сентября Днем траура по погибшим в авиакатастрофе.