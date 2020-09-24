По словам Комкова, он направил заявку 9 сентября, и на следующий день она поступила в Нобелевский комитет мира — в получении расписался один из секретарей комитета.
«После этой заявки началась буквально бешеная реакция с американской стороны. Уже ближе к вечеру, после 16 часов по местному времени, американский представитель в Осло, <…> быстренько написав чуть ли не от руки заявку, тут же всунул заявку о номинировании на Нобелевскую премию мира — не пойми за что, о каком-то урегулировании между Арабскими Эмиратами и Израилем какой-то конфликтной ситуации — [президента США Дональда] Трампа», — рассказал писатель.
Он подчеркнул, что Нобелевскую премию мира можно будет закрывать, если не будет решен вопрос о номинировании Путина на эту награду.
По словам Комкова, «эту серьезную международную структуру» нужно «проверить, как говорят, на вшивость и на гражданскую ответственность».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя выдвижение Путина, заявил, что если такое решение примут, то будет прекрасно, а если нет, то ничего страшного не случится.
В 2013 году Комков уже выдвигал российского лидера на Нобелевскую премию мира, назвав его «признанным мировым лидером, способным остановить сегодня надвигающуюся планетарную катастрофу».