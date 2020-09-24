Президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира - 2021. Заявку в расположенный в Осло Нобелевский комитет направил писатель и ученый Сергей Комков, передает РИА Новости 24 сентября

Кандидат на Нобелевскую премию. Европа готовит Тихановской судьбу Надежды Савченко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«После этой заявки началась буквально бешеная реакция с американской стороны. Уже ближе к вечеру, после 16 часов по местному времени, американский представитель в Осло, <…> быстренько написав чуть ли не от руки заявку, тут же всунул заявку о номинировании на Нобелевскую премию мира — не пойми за что, о каком-то урегулировании между Арабскими Эмиратами и Израилем какой-то конфликтной ситуации — [президента США Дональда] Трампа», — рассказал писатель.

Он подчеркнул, что Нобелевскую премию мира можно будет закрывать, если не будет решен вопрос о номинировании Путина на эту награду.

По словам Комкова, «эту серьезную международную структуру» нужно «проверить, как говорят, на вшивость и на гражданскую ответственность».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя выдвижение Путина, заявил, что если такое решение примут, то будет прекрасно, а если нет, то ничего страшного не случится.

В 2013 году Комков уже выдвигал российского лидера на Нобелевскую премию мира, назвав его «признанным мировым лидером, способным остановить сегодня надвигающуюся планетарную катастрофу».