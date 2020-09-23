Словакия не признала Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Об этом в среду, 23 сентября, в своем Twitter написал глава МИД страны Иван Корчок

«Александр Лукашенко, инаугурация которого состоялась сегодня, не имеет легитимности на управление его страной. Он несет ответственность за президентские выборы в Беларуси, которые не были ни свободными, ни справедливыми», — заявил дипломат.

Он также отметил, что Словакия «стоит на стороне граждан Белоруссии».

Ранее стало известно, что 23 сентября Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в условиях секретности, о мероприятии не уведомили СМИ и представителей общественности.

Триумф прозрения. Лукашенко назвал семь фактов о прошлом и ни одного о будущем © REUTERS, Tut.By via REUTERS

Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, которая набрала около 10% голосов.

После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты, которые не прекращаются до сих пор.

По данным Службы внешней разведки РФ, протесты координируются и финансируются США при поддержке Украины, Литвы и Польши.