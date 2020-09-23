«Александр Лукашенко, инаугурация которого состоялась сегодня, не имеет легитимности на управление его страной. Он несет ответственность за президентские выборы в Беларуси, которые не были ни свободными, ни справедливыми», — заявил дипломат.
Он также отметил, что Словакия «стоит на стороне граждан Белоруссии».
Ранее стало известно, что 23 сентября Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в условиях секретности, о мероприятии не уведомили СМИ и представителей общественности.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, которая набрала около 10% голосов.
После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты, которые не прекращаются до сих пор.
По данным Службы внешней разведки РФ, протесты координируются и финансируются США при поддержке Украины, Литвы и Польши.